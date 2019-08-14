Пару слов в защиту боксерской груши

Лежачего, как мы знаем, не бьют. Означает ли сегодняшняя информкампания против Супрун, что она ещё не совсем лежачий, и у неё есть шансы остаться в кресле руководителя министерства? Все источники среди наших новых правителей настаивают на том, что шансов – ноль. “Не тот рейтинг”, а рейтинг для новой власти – это важно. Впрочем, с Ульяной Супруной бывают неожиданности.

Последние две недели наблюдаю особенно ожесточенную схватку между двумя сектами – теми, кто любит Ульяну Супрун , и теми, кто её ненавидит. Первые постят селфи и делают прививки от столбняка и дифтерии (что, кстати, очень правильно с учетом эпидситуации ). Вторые бомбят своих читателей списками промахов Минздрава, при этом используя как реальные факты, так и пышный художественный домысел.

Я помню шестерых министров здравоохранения. Из них яйца были только у двоих - у Богатыревой и у Супрун (формально она не министр, да, я помню). При этом у Богатыревой кроме этого был ещё Луи Виттон, прямые связи с фармбизнесом и дикое количество коррупционных скандалов. Я помню кадры февраля 2014-го года, на которых запечатлено, как она на каблуках удирает через овраги в Мариинском парке. Богатырёву ненавидели. У Супрун нет Луи Виттона, и она не покупает вакцины у своих сыновей. И что же? Её ненавидят даже сильнее.

Фото: censor.net.ua

Потому что Богатырева потратила свою каденцию в том числе и на установление хороших отношений со всеми этими бронтозаврами от медицины, которые сейчас возглавили фронт борьбы с Супрун. Мне сложно сказать, почему при Богатыревой не была запущена реформа – то ли как раз из-за слишком хороших отношений со всеми, кто был против, то ли из-за того, что для неё эта реформа в принципе не была целью. А может, она думала, что у неё в запасе ещё много времени.

Но Богатыреву, при всей народной ненависти, бронтозавры не кусали. А Ульяну – кусают. Почему? Дело не в реформе и не в медицине.

Бронтозавры обижены. С ними не посчитались. У них ничего не спросили. Супрун наплевала на них с высокого дерева, подчеркнуто, многих из них поименно или всем скопом причислив к коррупционерам, функциональным атавизмам или просто старым маразматикам.

При этом многие из этих людей действительно являются авторитетами в своих отраслях и обладают некоторыми знаниями, превосходящими знания министерских чиновников. Игнорировать их было, если честно, не лучшей идеей.

В прошлом году в фейсбуке активно расшаривали лекцию Ульяны Супрун, в которой она призывает делить мир на черное и белое, а людей на своих и чужих. Мне кажется, так она и сделала - поделила. И среди чужих оказалось очень много тех, кто смог настроить против неё ещё больше людей, целые массы пациентов, читателей и телезрителей. Они её и разопнут. Метафорически, конечно, – антирейтингом. Да таким высоким, что при власти популистов с ним гораздо больше шансов получить криминальную статью, а не должность в правительстве.

Они разопнут её за грехи множества людей. И за её грехи, и за чужие. И за свои, конечно. За своё нежелание вникать в происходящее в том числе.

- Я бы эту Супрун повесила на веревке без мыла, – сообщила мне незнакомка в очереди в поликлинике. Подумайте, за что вы готовы убить человека? Мои бедные уставшие сограждане готовы убить за то, что им пришлось два раза высидеть очередь под кабинетом врача.

Причем если поискать виноватого в том, что эта очередь случилась, то им окажется главврач. Поликлиника у нас так себе, если честно. Как должно поступить в ситуации, если госучреждение не оказывает положенные услуги? Нужно написать жалобу. В данном случае – в Национальную службу здоровья Украины, которая платит медучреждениям деньги. Но наши пациенты не напишут жалобу, никогда. Они проклянут Ульяну, высидят свою очередь, а потом ещё одну, и пойдут смотреть телевизор. Некоторые при этом ещё напишут пост в фейсбук.

Быть министром здравоохранения в нашей стране – это все равно, что быть пугалом на огороде, все равно, что быть боксерской грушей, обреченной почувствовать на себе всю человеческую боль.

“Укради и тикай!” – девиз большинства наших бывших министров. Кто-то пытался что-то делать, но не смог – например, тот же Александр Квиташвили. А потом пришла Ульяна Супрун, взяла наработки предшественников и, пробираясь под шквалом гнилых помидоров, стала первым (не)министром здравоохранения, внедрившим долгожданную - с 2000 года пытались внедрить - медреформу.

“Она же сырая!”, – орали ей вслед. Ульяна, думаю, мысленно отвечала им что-то вроде “пофиг, зато я это сделаю”. И сделала, да. Реформа на первичке работает гораздо лучше, чем ожидалось. Это пишу вам я - не какой-нибудь агент перемен, а опытный всадник апокалипсиса.

Скоро будет ясно, насколько готова реформа вторички. Конечно, вторичка сложнее – очень много учреждений, которые сильно отличаются друг от друга, плюс одновременно должна заработать реформа на госпитальном уровне. Но НСЗУ уже озвучила вполне стройный план. Реформа первички тоже когда-то казалась космосом.

Я не говорю, что Минздрав работает идеально. Многое из обещанного не сделано. Многое, возможно, стоило бы сделать по-другому. Например, не рисковать трансплантацией костного мозга в “Охматдете” (причем там тоже было замешано деление на чужих и своих). Есть несколько постоянных проблем, о которых много пишут – с той же трансплантацией, с лечением онкобольных, в том числе есть серьезные вопросы по международным закупкам.

Кстати про международные закупки – их внедрили ещё до Супрун и сделано это было Верховной Радой. И существовать им осталось недолго - в следующем году закупками будет заниматься госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (вангую, тут начнется самое интересное). В чем-то международные закупки были очень неплохи – по крайней мере, впервые за много лет (минимум за десять) в стране есть все вакцины из календаря прививок.

За это, кстати, Супрун тоже разопнут – за свою плохую память. Правда, вы не помните, что ещё недавно в роддомах не было БЦЖ? Что у нас выросло целое поколение детей, не вакцинированных от столбняка, дифтерии и коклюша? Что жалобы на то, что не приехала скорая, звучали задолго до Ульяны? Вы не помните, как кричали, что Минздрав нужно сжечь?

Вот Супрун и сожгла. Но это не помогло.

Фото: Макс Требухов

Люди ненавидят Супрун за то, что к ним не приехала “скорая”, хотя Минздрав не менял никакие документы, связанные с приездом скорой. Ненавидят за “ужасные больницы”, хотя их реформа как раз и запланирована на 2020 год. Ненавидят за ошибки врачей, за грубые слова, за все свои слезы, пролитые в жизни. Я смотрю на все это и думаю: нет, какой безумец пойдёт работать в Минздрав? Придется все-таки наверное Ульяне остаться и продолжить – быть министром, быть пугалом, быть боксерской грушей.