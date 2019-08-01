В Хмельницкой области подтверждён случай дифтерии у 21-летней девушки. Об этом LB.ua сообщили в Министерстве здравоохранения.

Болезнь девушки протекает в легкой форме, её жизнь вне опасности.

Также в Минздраве подтвердили информацию, что противодифтерийной сыворотки в Украине нет. У хранившегося запаса сыворотки уже истёк срок годности.

Полгода назад был объявлен тендер, но пока никто из поставщиков не принял в нем участие. В мире существует только три производителя сыворотки - Индия, Россия и Бразилия. В Минздраве рассказали, что они уже обратились к международным организациям с просьбой предоставить сыворотку в качестве гуманитарной помощи.

Сыворотка должна вводиться в том случае, когда есть подозрение на дифтерию. Но в некоторых случаях сыворотка не используется - наприклад случаи носительства или при субклиническом течении у вакцинированных, когда болезнь протекает легко и кончается раньше, чем поступает подтверждение про дифтерию. "В случае, который сейчас в Хмельницкой области, сыворотка не нужна", - сказали в министерстве. Сыворотку не нужно путать с вакциной, которая вводится превентивно.

В Минздраве также подчеркнули, что главное средство в борьбе с дифтерией - это вакцинация, поскольку даже при введении сыворотки смертность от этой болезни составляет до 20%. Без сыворотки погибает примерно половина пациентов.

Бесплатная, закупленная за государственные деньги вакцина от дифтерии есть во всех медучреждениях Украины, которые работают на первичном уровне. Взрослым вводится комплексная вакцина от дифтерии и столбняка - АДС-М. Иммунитет от дифтерии и столбняка держится 10 лет, каждые десять лет вакцинацию нужно повторять. Детям вводится комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС согласно календарю вакцинации. Она также доступна во всех учреждениях страны - как в государственных, так и в частных - в частных можно найти также пяти и шестивалентные вакцины, в составе которых есть противодифтерийный компонент.

"Существует такая практика в мире, что если сыворотка не доступна, то вводится внутренневенный иммуноглобулин, который также содержит антитела для нейтрализации токсина, - говорит иммунолог Федор Лапий. - Это менее эффективно, чем введение сыворотки, но врачи должны помнить, что есть такой вариант. Проблемы с доступностью противодифтерийной сыворотки бывают даже в странах ЕС, потому что благодаря вакцинации дифтерия стала очень редким заболеванием, ею болеет только небольшое количество невакцинированных лиц. Это значит, что сыворотка нужна в малом количестве доз, и ради такого количества производитель не всегда готов проходить регистрацию и другие процедуры. Например, недавно такая проблема была в Испании".

В 2018 году дифтерией в Украине заболело 10 человек. Эксперты прогнозируют вспышку этого заболевания из-за очень низкого уровня вакцинации - как рассказали в Минздраве, в некоторых регионах уровень вакцинации - 40%.