ВОЗ выделит Украине 200 доз противодифтерийной сыворотки

Всемирная организация здравоохранения выделит Украине в качестве гуманитарной помощи 200 ампул сыворотки от дифтерии.

Об этом на брифинге в четверг рассказал руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Министерство здравоохранения достигло договоренности с ВОЗ о поставке в ближайшие две недели 200 ампул сыворотки от дифтерии. После этого они поступят в регионы, чтобы в случае заболевания можно было вовремя пролечить пациента", - сказал он.

Сейчас противодифтерийной сыворотки в Украине нет вообще.

"Сейчас в Украине нет сывороток. Срок действия тех сывороток, о которых в Минздраве говорили ранее, закончился в начале лета. Закупка, которая проводится международными организациями, была неудачной. Рынок этих сывороток очень мал, потому что большинство стран сосредотачивается на вакцинации. На первый тендер, который объявляла ПРООН, отправился только один производитель, который не смог предоставить весь объем необходимых документов. Тендер был вновь объявлен. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем получить результат", - отметил он.

Напомним, что на прошлой неделе в Хмельницкой области был подтвержден случай дифтерии у 21-летней девушки. Тогда сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме, сыворотка ей не была нужна.

В 2018 году дифтерией в Украине заболело 10 человек.

Главное средство в борьбе с дифтерией - вакцинация. Бесплатная, закупленная за государственные деньги вакцина от дифтерии есть во всех медучреждениях Украины, которые работают на первичном уровне. Взрослым вводится комплексная вакцина от дифтерии и столбняка - АДС-М. Иммунитет от дифтерии и столбняка держится 10 лет, каждые десять лет вакцинацию нужно повторять. Детям вводится комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС согласно календарю вакцинации. Она также доступна во всех учреждениях страны - как в государственных, так и в частных - в частных можно найти также пяти и шестивалентные вакцины, в составе которых есть противодифтерийный компонент.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2-5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая «лающий» кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.