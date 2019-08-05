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В Украине снова начала расти заболеваемость корью

Перед началом учебного года Минздрав призывает всех сделать прививку, чтобы избежать эпидемии.

В Украине снова начала расти заболеваемость корью
Фото: moz.gov.ua

На прошедшей неделе в Украине выросло количество новых случаев кори. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Согласно статистике, с 27 июля по 2 августа выявлено 160 новых случаев кори среди взрослых и 127 - среди детей. В региональной статистике лидирует Киев, а также Винницкая, Черновицкая и Киевская области.

В Минздраве напомнили, что для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Наличие прививок по календарю - обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ.

Напомним, с начала года (с 28 декабря 2018 до 2 августа 2019) корью заболели почти 57 тыс. человек, а от осложнений болезни умерли 18 пациентов. Специфического лечения от кори не существует, медики могут оказывать только симптоматическое лечение.

Сделать прививку от кори можно бесплатно без ограничений по возрасту.

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