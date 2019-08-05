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Минздрав прекратит выдачу квот на спирт производителям боярышника

Алкогольные настойки подорожают.

Минздрав прекратит выдачу квот на спирт производителям боярышника
Фото: vesti.ru

Министерство здравоохранения собирается прекратить выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек, в том числе боярышника.

Об этом сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в фейсбуке.

"Чтобы прекратить использование лекарств как доступного алкоголя, Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами", - написала она.

Сейчас 100 граммов 70%-ной настойки боярышника стоит лишь около 10 гривен, тогда как минимальная цена 40-градусной водки - примерно 90 гривен. В связи с этим боярышник часто покупают люди, у которых нет денег на нормальный алкоголь.

"Одна из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки - настойка боярышника - так называемый "боярышник". Вероятно, вы могли неоднократно видеть пустые стаканы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения", - отметила Супрун.

И.о. министра подчеркнула, что плоды боярышника действительно полезны для сердечно-сосудистой системы, но рекомендованные дозы приема спиртосодержащей настойки - 10-20 капель за один раз.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области России от отравления "боярышником" на метиловом спирте погибли более 70 человек.

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