Заболеваемость корью в Киеве вышла на рекордные показатели

"В сентябре дети пойдут в детские сады и школы, и у нас будет новая вспышка".

За первое полугодие 2019 года в Киеве корью заболели более 5 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи взрослых. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Более 50% больных были госпитализированы из-за тяжелого течения болезни, двое невакционированных взрослых умерли.

"Просто несколько впечатляющих цифр: в 2015 году в Киеве корью болели 5 человек, в 2016 - 3, в 2017 - 87, в 2018 - 3045, а за полгода 2019 - более 5000", - цитирует Гинзбург пресс-служба КГГА.

По ее словам, это самая масштабная вспышка кори в Киеве за время независимости.

Она сообщила, что, по заключению специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и у нас будет новая вспышка. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другие опасные для взрослых и детей болезни, например - дифтерией", - предупредила Гинзбург.

В коммунальных медучреждениях сейчас есть более 57 тысяч вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи. Гинзбург призвала сделать прививку тех, у кого низкий титр антител к кори (для этого необходимо сделать анализ).

Напомним, что за первое полугодие в Украине было более 55 тысяч случаев заболевания корью. От осложнений умерли 18 человек.