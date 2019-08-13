Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Заболеваемость корью в Киеве вышла на рекордные показатели

"В сентябре дети пойдут в детские сады и школы, и у нас будет новая вспышка".

Заболеваемость корью в Киеве вышла на рекордные показатели
Фото: moz.gov.ua

За первое полугодие 2019 года в Киеве корью заболели более 5 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи взрослых. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Более 50% больных были госпитализированы из-за тяжелого течения болезни, двое невакционированных взрослых умерли.

"Просто несколько впечатляющих цифр: в 2015 году в Киеве корью болели 5 человек, в 2016 - 3, в 2017 - 87, в 2018 - 3045, а за полгода 2019 - более 5000", - цитирует Гинзбург пресс-служба КГГА.

По ее словам, это самая масштабная вспышка кори в Киеве за время независимости.

Она сообщила, что, по заключению специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и у нас будет новая вспышка. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другие опасные для взрослых и детей болезни, например - дифтерией", - предупредила Гинзбург.

В коммунальных медучреждениях сейчас есть более 57 тысяч вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи. Гинзбург призвала сделать прививку тех, у кого низкий титр антител к кори (для этого необходимо сделать анализ).

Напомним, что за первое полугодие в Украине было более 55 тысяч случаев заболевания корью. От осложнений умерли 18 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также