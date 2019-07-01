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С начала года корью заболели более 55 тыс. украинцев

От осложнений корью с начала года умерло 18 человек.

С начала года корью заболели более 55 тыс. украинцев
Фото: edition.cnn.com

С начала года (с 28 декабря 2018 до 27 июня 2019) корью заболели 55 300 человек: 25 987 взрослых и 29 316 детей. От осложнений умерли 18 человек. В течение 26-й недели этого года корь была обнаружена у 601 человека их них - 287 взрослых и 314 детей. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

С 21 по 27 июня больше всего новых случаев кори было зарегистрировано в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка). Кроме того, высокие показатели зафиксированы в Харьковской (46: 33 взрослых и 13 детей) и Хмельницкой областях (40: 10 взрослых и 30 детей). 

ЦОЗ снова подчеркивает, что прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Минздрав совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы провести спецоперации по преодолению вспышки кори. Уже началась подготовка по координации таких мероприятий, проведены совещания с представителями всех областей. 

В июне завершилась спецоперация в Хмельницкой области. В рамках дополнительных мероприятий, прививки получили 9 тыс. детей и 11 тыс. взрослых. 

Напомним, в мае 2019 года Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори. Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет. Теперь вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

  • контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
  • не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
  • по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.
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