Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”

Угорщина дала Україні три дні, щоб відновити транзит нафти “Дружбою”. Про це ввечері 5 березня написав у Facebook заступник міністра енергетики та парламентський державний секретар при Міністерстві енергетики Чепек Габор.
“Ми висунули ультиматум Києву: у них є три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу “Дружба”. Якщо його не запустять знову, вони мають допустити слідчу делегацію на підстанцію “Броди”. Реальність більше не вдасться приховувати!” – написав Габор.
Відповідний документ від 5 березня 2026 року направлено на ім'я міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
- У четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною допомоги ЄС закінчиться тим, що “ми дамо його (Орбана) адресу і номер військовим, і вони поговорять з ним своєю мовою". Заяву Зеленського в Угорщині назвали "відкритою погрозою". Висловлювання глави держави розкритикував навіть опонент Орбана, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.
- Зі свого боку, прем'єр Угорщини Орбан пообіцяв силою пробити українську нафтову блокаду. Прем'єр Угорщини переконаний, що має політичні і фінансові інструменти для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".