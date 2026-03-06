У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”

Заступник міністра енергетики Угорщини каже, що українці мають допустити слідчу делегацію на підстанцію “Броди”, якщо трубопровід за цей час не запустять.

Угорщина дала Україні три дні, щоб відновити транзит нафти “Дружбою”. Про це ввечері 5 березня написав у Facebook заступник міністра енергетики та парламентський державний секретар при Міністерстві енергетики Чепек Габор. 

“Ми висунули ультиматум Києву: у них є три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу “Дружба”. Якщо його не запустять знову, вони мають допустити слідчу делегацію на підстанцію “Броди”. Реальність більше не вдасться приховувати!” – написав Габор.

Відповідний документ від 5 березня 2026 року направлено на ім'я міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 

  • У четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною допомоги ЄС закінчиться тим, що “ми дамо його (Орбана) адресу і номер військовим, і вони поговорять з ним своєю мовою". Заяву Зеленського в Угорщині назвали "відкритою погрозою". Висловлювання глави держави розкритикував навіть опонент Орбана, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.
  • Зі свого боку, прем'єр Угорщини Орбан пообіцяв силою пробити українську нафтову блокаду. Прем'єр Угорщини переконаний, що має політичні і фінансові інструменти для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".
