Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”

Заступник міністра енергетики Угорщини каже, що українці мають допустити слідчу делегацію на підстанцію “Броди”, якщо трубопровід за цей час не запустять.

Угорщина дала Україні три дні, щоб відновити транзит нафти “Дружбою”. Про це ввечері 5 березня написав у Facebook заступник міністра енергетики та парламентський державний секретар при Міністерстві енергетики Чепек Габор.

“Ми висунули ультиматум Києву: у них є три робочі дні, щоб відновити роботу нафтопроводу “Дружба”. Якщо його не запустять знову, вони мають допустити слідчу делегацію на підстанцію “Броди”. Реальність більше не вдасться приховувати!” – написав Габор.

Відповідний документ від 5 березня 2026 року направлено на ім'я міністра енергетики України Дениса Шмигаля.