У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Віткофф заявив, що переговори щодо миру в Україні тривають, впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес

Спецпосланець Трампа зауважив, що останній обмін полоненими став можливим завдяки мирним переговорам.

Віткофф заявив, що переговори щодо миру в Україні тривають, впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Вдень 6 березня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговори щодо миру в Україні тривають, а впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес. 

“Цього тижня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими: 1000 осіб повернулися додому після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві за участю Сполучених Штатів”, – написав Віткофф у соцмережі Х.

Він зазначив, що цей обмін став можливим завдяки тривалим і детальним мирним переговорам, які відбувалися за дорученням президента Дональда Трампа. 

“Під його керівництвом ми продовжуємо досягати відчутних результатів, працюючи над формуванням мирної угоди, що має раз і назавжди покласти край війні. Переговори тривають, і впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес”, – написав Віткофф.

Ціього тижня у медіа з’явилась інформація, що тристоронні переговори відклали на невизначений термін. Попри попередні сподівання на активізацію діалогу, підготовка до нового раунду фактично призупинена. У вечірньому відеозверненні 4 березня Зеленський заявив, що "через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі".

