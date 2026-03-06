Віткофф заявив, що переговори щодо миру в Україні тривають, впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес

Вдень 6 березня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговори щодо миру в Україні тривають, а впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.

“Цього тижня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими: 1000 осіб повернулися додому після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві за участю Сполучених Штатів”, – написав Віткофф у соцмережі Х.

Він зазначив, що цей обмін став можливим завдяки тривалим і детальним мирним переговорам, які відбувалися за дорученням президента Дональда Трампа.

“Під його керівництвом ми продовжуємо досягати відчутних результатів, працюючи над формуванням мирної угоди, що має раз і назавжди покласти край війні. Переговори тривають, і впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес”, – написав Віткофф.

Ціього тижня у медіа з’явилась інформація, що тристоронні переговори відклали на невизначений термін. Попри попередні сподівання на активізацію діалогу, підготовка до нового раунду фактично призупинена. У вечірньому відеозверненні 4 березня Зеленський заявив, що "через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі".