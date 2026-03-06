Джерела LB: Угорщина затримала українського генерала на пенсії

За даними джерел LB в правоохоронних органах, ця людина п'ять років назад звільнилася з антитерористичного центру.

В Угорщині стверджують, що серед затриманих сімох українців є колишній генерал української спецслужбиВідповідну інформацію опублікувало видання Іndex. Джерела LB.ua повідомили, що серед затриманих інкасаторів є генерал на пенсії.

"Це типова практика великих банків і компаній – наймати колишніх співробітників спецслужб в безпеку", – зазначило джерело LB.ua.

Іndex пише, що Національна податкова та митна адміністрація (NAV) веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. 5 березня 2026 року вона заарештувала сімох громадян України. Там зазначили, що серед затриманих є колишній генерал української розвідки, та два броньовані інкасатори, які нібито перевозили з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Начебто за транспортування вантажу відповідав ексгенерал.

Також, за даними NAV, цього року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золотих злитків.

Угорщина також стверджує, що одразу після початку справи начебто поінформувала українську консульську службу, "але відповіді досі не отримала".