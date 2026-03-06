Джерела LB: Угорщина затримала українського генерала на пенсії

В Угорщині стверджують, що серед затриманих сімох українців є колишній генерал української спецслужбиВідповідну інформацію опублікувало видання Іndex. Джерела LB.ua повідомили, що серед затриманих інкасаторів є генерал на пенсії.
За даними джерел LB, ця людина п'ять років назад звільнилася з антитерористичного центру, і є пенсіонером з інвалідністю.
"Це типова практика великих банків і компаній – наймати колишніх співробітників спецслужб в безпеку", – зазначило джерело LB.ua.
Іndex пише, що Національна податкова та митна адміністрація (NAV) веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. 5 березня 2026 року вона заарештувала сімох громадян України. Там зазначили, що серед затриманих є колишній генерал української розвідки, та два броньовані інкасатори, які нібито перевозили з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Начебто за транспортування вантажу відповідав ексгенерал.
Також, за даними NAV, цього року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золотих злитків.
Угорщина також стверджує, що одразу після початку справи начебто поінформувала українську консульську службу, "але відповіді досі не отримала".
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України в Будапешті. За його словами, вони є співробітниками Ощадбанку і перевозили готівку між Австрією та Україною в межах регулярної банківської операції.
- Міністерство закордонних справ у зв'язку з викраденням сімох громадян України і крадіжки майна Ощадбанку в Будапешті рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій влади цієї країни.
- Інцидент послідував за новим етапом напруження в двосторонніх відносинах через блокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро у відповідь на відмову України відновлювати пошкоджений російськими ударами нафтопровід “Дружба”. Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС висуває вимогу відновити транзит російської нафти для розблокування Угорщиною кредиту. На відновлення піде не менше місяця.