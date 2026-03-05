На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаПолітика

Іспанія заперечила заяви США нібито країна під тиском Вашингтона погодилася надати свої бази для ударів по Ірану

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Іспанія погодилася на військову співпрацю зі США. До цього Іспанія стала єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Іспанія заперечила заяви США нібито країна під тиском Вашингтона погодилася надати свої бази для ударів по Ірану
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG

Іспанія спростувала заяви США, що вона піддалася тиску Вашингтона та погодилася надати свої військові бази для ударів по Ірану, передає DW

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в ефірі радіостанції Cadena SER заявив, що позиція уряду в Мадриді залишається незмінною. 

За словами Альбареса, повідомлення про готовність Іспанії "співпрацювати військовим чином" із Сполученими Штатами "категорично не відповідають дійсності". 

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Іспанія погодилася на військову співпрацю з американськими військовими. "Думаю, вони вчора ясно та чітко почули послання президента", - заявила Лівітт, маючи на увазі загрозу Дональда Трампа розірвати торговельні відносини з Мадридом.

До цього прем'єр-міністр Педро Санчес охарактеризував позицію Іспанії у конфлікті "двома словами - ні війні".

Як відомо, Іспанія стала єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. 

Крім того, Іспанія залишається єдиною країною НАТО, яка відмовилася збільшити військові витрати до 5% ВВП до 2035 року.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies