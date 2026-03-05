Іспанія заперечила заяви США нібито країна під тиском Вашингтона погодилася надати свої бази для ударів по Ірану

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Іспанія погодилася на військову співпрацю зі США. До цього Іспанія стала єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Іспанія спростувала заяви США, що вона піддалася тиску Вашингтона та погодилася надати свої військові бази для ударів по Ірану, передає DW.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в ефірі радіостанції Cadena SER заявив, що позиція уряду в Мадриді залишається незмінною.

За словами Альбареса, повідомлення про готовність Іспанії "співпрацювати військовим чином" із Сполученими Штатами "категорично не відповідають дійсності".

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Іспанія погодилася на військову співпрацю з американськими військовими. "Думаю, вони вчора ясно та чітко почули послання президента", - заявила Лівітт, маючи на увазі загрозу Дональда Трампа розірвати торговельні відносини з Мадридом.

До цього прем'єр-міністр Педро Санчес охарактеризував позицію Іспанії у конфлікті "двома словами - ні війні".

Як відомо, Іспанія стала єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Крім того, Іспанія залишається єдиною країною НАТО, яка відмовилася збільшити військові витрати до 5% ВВП до 2035 року.