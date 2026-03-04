Нардеп Гунько вибув зі складу Верховної Ради

Його відправили за ґрати у справі про хабарництво.

Народного депутата Анатолія Гунька («Слуга народу») виключили зі складу Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Железняк пояснив, що це сталося через вступ в силу вироку суду. Тепер у парламенті налічується 393 народні депутати.

Фото: скриншот профіль нардепа на сайті парламенту