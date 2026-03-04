Нардеп Гунько вибув зі складу Верховної Ради

Народного депутата Анатолія Гунька («Слуга народу») виключили зі складу Верховної Ради.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).
Железняк пояснив, що це сталося через вступ в силу вироку суду. Тепер у парламенті налічується 393 народні депутати.
- У лютому цього року стало відомо, що Апеляційна палата ВАКС зменшила покарання для нардепа, якого визнали винним у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря.
- Суд в апеляції призначив йому чотири роки позбавлення волі замість семи.
- Це перше депутата відправлять за ґрати після викриття НАБУ і САП. Також був вирок Андрію Одарченку, але він втік за кордон.
- За версією обвинувачення, Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди.
- Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.
- Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.
- Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.