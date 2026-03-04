У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаПолітика

Нардеп Гунько вибув зі складу Верховної Ради

Його відправили за ґрати у справі про хабарництво.

Нардеп Гунько вибув зі складу Верховної Ради
Анатолій Гунько
Фото: суспільне

Народного депутата Анатолія Гунька («Слуга народу») виключили зі складу Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Железняк пояснив, що це сталося через вступ в силу вироку суду. Тепер у парламенті налічується 393 народні депутати.

профіль нардепа на сайті парламенту
Фото: скриншот
профіль нардепа на сайті парламенту

  • У лютому цього року стало відомо, що Апеляційна палата ВАКС зменшила покарання для нардепа, якого визнали винним у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря. 
  • Суд в апеляції призначив йому чотири роки позбавлення волі замість семи.  
  • Це перше депутата відправлять за ґрати після викриття НАБУ і САП. Також був вирок Андрію Одарченку, але він втік за кордон. 
  • За версією обвинувачення, Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди. 
  • Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.
  • Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.
  • Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.
