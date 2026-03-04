ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
МЗС України нагадало Угорщині про відповідальність за нацистський злочин у Корюківці

83 роки тому угорська дивізія знищила село на Чернігівщині, що замовчувала радянська влада.

МЗС України нагадало Угорщині про відповідальність за нацистський злочин у Корюківці
МЗС України

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву до 83-іх роковин Корюківської трагедії - знищення села на Чернігівщині нацистськими окупантами та вбивство щонайменше 6700 його жителів.

У МЗС нагадали, що за цим злочином, який довго замовчувався владою Радянського Союзу, стояла угорська 105-та легка дивізія зі Східної окупаційної групи військ, якою командував генерал Алдь-Пап Золтан Йоган. 

Під час Нюрнберзького процесу знищення Корюківки за нібито співпрацю з партизанським рухом розглядалося як один з найбільш жахливих випадків масового вбивства цивільного населення. Встановлено, що підрозділи радянських партизан перебували поблизу села, але не втрутилися у дії нацистів, аби надалі використовувати звірства окупантів у своїй пропаганді.

Міністерство подякувало федеральному президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, який у 2022 році відвідав Корюківку і вшанував пам'ять жертв. Дипломати вважають, такі кроки в контексті подолання темних сторінок минулого були б доречними і з боку офіційного Будапешта. 

Відносини між Україною та Угорщиною напередодні парламентських виборів у сусідній країні перебувають у глибокій кризі через спробу прем'єра Віктора Орбана використати українську тему у власних політичних інтересах, блокуючи низку важливих для нашої держави рішень на рівні ЄС.

﻿
