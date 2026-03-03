Зеленський пояснив зміни в переговорній групі: щоб США і Росія не працювали різними каналами стосовно закінчення війни

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважав би “неадекватним” бути незадоволеним результатами керівника Офісу президента Кирила Буданова, оскільки нова переговорна команда тільки почала працювати. Все залежить від того, що буде досягнуто на переговорах.

Завдання для команди відомі. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу 3 березня, трансльованому Суспільним.

“Все залежить від результату. Результат, ви знаєте, у переговорної групи, куди входить Кирило Олексійович, ви знаєте, який результат потрібен для держави. І я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на Гнатова”, – сказав він.

Начальник Генштабу Андрій Гнатов і перший заступник голови ОП Сергій Кислиця працюють на військовому треку в переговорах, а Умєров, Буданов і Арахамія – на політичному.

“Ми будемо з вами задоволені повністю результатом цієї групи, коли буде мир. Якщо або коли це можливо. Що стосується в Офісі – нормально працюєм, немає якихось питань”, – сказав він.

Зеленський додав, що посилив переговорну групу, щоб Росія і США не контактували окремими каналами.

"Тому в Офісі президента я зібрав усіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні в нас є одна команда", – сказав президент.

Як відомо, зміни в переговорній групі відбулися в січні. Після звільнення Андрій Єрмак перестав брати участь в перемовинах, однак до складу групи увійшов народний депутат Давид Арахамія. Кирило Буданов брав участь в переговорах як голова ГУР, тепер – як керівник ОП. Сергій Кислиця був першим заступником міністра закордонних справ, став першим заступником голови ОП.