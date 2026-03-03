Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаПолітика

Зеленський пояснив зміни в переговорній групі: щоб США і Росія не працювали різними каналами стосовно закінчення війни

Зараз зібрана єдина переговорна команда. 

Зеленський пояснив зміни в переговорній групі: щоб США і Росія не працювали різними каналами стосовно закінчення війни
українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року
Фото: Telegram/Рустем Умєров

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважав би “неадекватним” бути незадоволеним результатами керівника Офісу президента Кирила Буданова, оскільки нова переговорна команда тільки почала працювати. Все залежить від того, що буде досягнуто на переговорах.

Завдання для команди відомі. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу 3 березня, трансльованому Суспільним

“Все залежить від результату. Результат, ви знаєте, у переговорної групи, куди входить Кирило Олексійович, ви знаєте, який результат потрібен для держави. І я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на Гнатова”, – сказав він. 

Начальник Генштабу Андрій Гнатов і перший заступник голови ОП Сергій Кислиця працюють на військовому треку в переговорах, а Умєров, Буданов і Арахамія – на політичному.

“Ми будемо з вами задоволені повністю результатом цієї групи, коли буде мир. Якщо або коли це можливо. Що стосується в Офісі – нормально працюєм, немає якихось питань”, – сказав він.

Зеленський додав, що посилив переговорну групу, щоб Росія і США не контактували окремими каналами. 

"Тому в Офісі президента я зібрав усіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні в нас є одна команда", – сказав президент. 

Як відомо, зміни в переговорній групі відбулися в січні. Після звільнення Андрій Єрмак перестав брати участь в перемовинах, однак до складу групи увійшов народний депутат Давид Арахамія. Кирило Буданов брав участь в переговорах як голова ГУР, тепер – як керівник ОП. Сергій Кислиця був першим заступником міністра закордонних справ, став першим заступником голови ОП.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies