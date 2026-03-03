"Київ був не готовий": РНБО затвердила план стійкості найбільших міст, окрім столиці

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому заслухав доповіді предстаників усіх областей і найбільших міст. У дописі в Telegram він повідомив, що на засіданні затвердили план стійкості всіх областей і обласних центрів, окрім Києва.

Столиці дали додатковий час на підготовку змістованих документів. Уточнено. На фото з засідання видно, що місто представляв голова КМДА Віталій Кличко, а не начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей”, – сказав він.

Для подальших рішень врахують досвід цієї зими, сказав президент. Йдеться про захист інфраструктури, логістики, основних енергооб’єктів, відновлення після ударів і додаткові спроможності енергетики.

“На порядку денному було одне питання – Комплексний план стійкості регіонів і окремих міст. Але по суті це питання всієї країни. Ми готуємося до осінньо-зимового періоду 2026/2027 в умовах війни та постійних загроз для енергетики й критичної інфраструктури”, – повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.