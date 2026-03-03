Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
"Київ був не готовий": РНБО затвердила план стійкості найбільших міст, окрім столиці

Для подальших рішень врахують досвід цієї зими, сказав президент.

"Київ був не готовий": РНБО затвердила план стійкості найбільших міст, окрім столиці
РНБО
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому заслухав доповіді предстаників усіх областей і найбільших міст. У дописі в Telegram він повідомив, що на засіданні затвердили план стійкості всіх областей і обласних центрів, окрім Києва.

Столиці дали додатковий час на підготовку змістованих документів. Уточнено. На фото з засідання видно, що місто представляв голова КМДА Віталій Кличко, а не начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей”, – сказав він.

Для подальших рішень врахують досвід цієї зими, сказав президент. Йдеться про захист інфраструктури, логістики, основних енергооб’єктів, відновлення після ударів і додаткові спроможності енергетики. 

“На порядку денному було одне питання – Комплексний план стійкості регіонів і окремих міст. Але по суті це питання всієї країни. Ми готуємося до осінньо-зимового періоду 2026/2027 в умовах війни та постійних загроз для енергетики й критичної інфраструктури”, – повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. 

  • Зеленський і раніше звинувачував Київ у недостатній підготовці до російських ударів. Більше на цю тему читайте в блозі Лесі Падалки "«Чому не попереджали?!» Як у купи няньок Київ залишився непідготовленим".
