«Готуємо до бою»: відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розробить рецепти для ЗСУ

Більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їхньої роботи не існує.

Частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт «Готуємо до бою», який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони.

Як зазначає Міноборони, більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їхньої роботи не існує. Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей.

Ключовим продуктом «Готуємо до бою» має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

«Готуємо до бою» реалізується у співпраці з ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування.