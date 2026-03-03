Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

«Готуємо до бою»: відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розробить рецепти для ЗСУ

Більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їхньої роботи не існує.

«Готуємо до бою»: відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розробить рецепти для ЗСУ
Євген Клопотенко (зліва) і Арсен Жумаділов
Фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

Частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт «Готуємо до бою», який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони.

Як зазначає Міноборони, більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їхньої роботи не існує. Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей.

Ключовим продуктом «Готуємо до бою» має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах. 

«Готуємо до бою» реалізується у співпраці з ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування.

﻿
