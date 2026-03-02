Міноборони: уряд дозволив критичним підприємствам посилити ППО

Експериментальний проєкт із залучення підприємств до державної системи ППО запустили у листопаді 2025 року.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості груп протиповітряної оборони, створених критичними підприємствами. Підприємствам тимчасово надаватимуть озброєння зі складів військових частин ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зміни передбачають додаткове оснащення груп ППО озброєнням і засобами ураження, що дозволить підвищити ефективність захисту об’єктів від повітряних загроз.

Раніше механізм експериментального проєкту передбачав лише закупівлю засобів ППО самими підприємствами.

"Відтепер для виконання завдань ППО підприємствам у межах експериментального проєкту тимчасово передаватиметься озброєння зі складів військових частин ЗСУ, яке на цей момент не використовується у бойових підрозділах", – ідеться у повідомленні.

Перелік засобів та обсяг боєприпасів визначатиметься Повітряними Силами ЗСУ у спільному рішенні про утворення групи протиповітряної оборони.

У разі використання боєприпасів під час відбиття атак їх поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Передача здійснюватиметься:

виключно на період дії експериментального проєкту;

за погодженням з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ;

на підставі індивідуального рішення щодо кожного підприємства.

У Міноборони додають, що такий механізм дозволить оперативно посилити спроможності груп ППО за рахунок засобів, які підприємства не можуть отримати іншими шляхами.

Експериментальний проєкт із залучення підприємств до державної системи протиповітряної оборони було запущено у листопаді 2025 року.

У його межах на підприємствах створюються групи ППО, які працюють під керівництвом військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил, інтегровані в загальну систему протиповітряної оборони держави та виконують завдання із захисту об’єктів від повітряних атак.