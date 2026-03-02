ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Міноборони: уряд дозволив критичним підприємствам посилити ППО

Експериментальний проєкт із залучення підприємств до державної системи ППО запустили у листопаді 2025 року.

Міноборони: уряд дозволив критичним підприємствам посилити ППО
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості груп протиповітряної оборони, створених критичними підприємствами. Підприємствам тимчасово надаватимуть озброєння зі складів військових частин ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зміни передбачають додаткове оснащення груп ППО озброєнням і засобами ураження, що дозволить підвищити ефективність захисту об’єктів від повітряних загроз.

Раніше механізм експериментального проєкту передбачав лише закупівлю засобів ППО самими підприємствами.

"Відтепер для виконання завдань ППО підприємствам у межах експериментального проєкту тимчасово передаватиметься озброєння зі складів військових частин ЗСУ, яке на цей момент не використовується у бойових підрозділах", – ідеться у повідомленні.

Перелік засобів та обсяг боєприпасів визначатиметься Повітряними Силами ЗСУ у спільному рішенні про утворення групи протиповітряної оборони.

У разі використання боєприпасів під час відбиття атак їх поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Передача здійснюватиметься:

  • виключно на період дії експериментального проєкту;
  • за погодженням з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ;
  • на підставі індивідуального рішення щодо кожного підприємства.

У Міноборони додають, що такий механізм дозволить оперативно посилити спроможності груп ППО за рахунок засобів, які підприємства не можуть отримати іншими шляхами.

Експериментальний проєкт із залучення підприємств до державної системи протиповітряної оборони було запущено у листопаді 2025 року.

У його межах на підприємствах створюються групи ППО, які працюють під керівництвом військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил, інтегровані в загальну систему протиповітряної оборони держави та виконують завдання із захисту об’єктів від повітряних атак.

