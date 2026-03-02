ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про нібито експорт Україною електроенергії під час відключень світла

Подібний контент є типовим прикладом маніпуляції та дезінформації з боку російської пропаганди.

У мережі зафіксовано нову хвилю дезінформації про нібито експорт Україною електроенергії під час відключень світла.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, у соцмережі TikTok активно поширюються відеоролики з графіками та псевдоаналітикою, які, за твердженнями авторів, "доводять", що Україна нібито експортує електроенергію за кордон навіть під час дії графіків відключень.

У ЦПД наголошують, що подібний контент є типовим прикладом маніпуляції та дезінформації, яку вже неодноразово спростовували офіційні джерела. Україна наразі не здійснює експорту електроенергії.

Фахівці зазначають, що такі інформаційні вкиди мають на меті дискредитацію української влади, підрив довіри до державних інституцій та дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації.

Українців закликають перевіряти інформацію в офіційних джерелах та критично ставитися до відео й публікацій у соціальних мережах, особливо якщо вони апелюють до емоцій та не містять посилань на перевірені дані.