Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про нібито експорт Україною електроенергії під час відключень світла

Подібний контент є типовим прикладом маніпуляції та дезінформації з боку російської пропаганди.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про нібито експорт Україною електроенергії під час відключень світла
Фото: Центр протидії дезінформації

У мережі зафіксовано нову хвилю дезінформації про нібито експорт Україною електроенергії під час відключень світла. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, у соцмережі TikTok активно поширюються відеоролики з графіками та псевдоаналітикою, які, за твердженнями авторів, "доводять", що Україна нібито експортує електроенергію за кордон навіть під час дії графіків відключень.

У ЦПД наголошують, що подібний контент є типовим прикладом маніпуляції та дезінформації, яку вже неодноразово спростовували офіційні джерела. Україна наразі не здійснює експорту електроенергії.

Фахівці зазначають, що такі інформаційні вкиди мають на меті дискредитацію української влади, підрив довіри до державних інституцій та дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації.

Українців закликають перевіряти інформацію в офіційних джерелах та критично ставитися до відео й публікацій у соціальних мережах, особливо якщо вони апелюють до емоцій та не містять посилань на перевірені дані.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies