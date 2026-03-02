Підрозділи угруповання ДШВ ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на олександрівському напрямку, продовжують знищувати окупантів та перерізають логістику ворога.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів", – ідеться у повідомленні.

Військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку.

У ході операції Сили оборони витяісняють противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.

"Відповідно до виваженого замислу Головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмових військ ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції", – наголошують у повідомленні.

У Генштабі додають, що операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі.

"Безперервно та результативно працюють підрозділи аеророзвідки й FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу", – додають військові.

З початком операції втрати противника склали:

Особового складу – 6537, з них:

Безповоротні – 4355Санітарні – 2167Полон - 15

ОВТ – 419, з них:

ББМ – 14АТ – 242АС – 49РСЗВ – 2Засоби ППО – 1Спец. техніка – 6Мото/квадро – 105

Танки – 7Артсистеми – 147БПлА типу Крило – 611ПУБПлА – 108