​У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці, які заробляли на перепродажі квитків на міжнародні рейси

Вони організували незаконну схему перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів.

​У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці, які заробляли на перепродажі квитків на міжнародні рейси
Фото: Офіс генпрокурора

До суду скеровано справу щодо сімох працівників Укрзалізниці, які, за версією слідства, заробляли на нелегальному продажі місць у міжнародних потягах. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

Встановлено, що працівники УЗ, користуючись підвищеним попитом на квитки на міжнародні рейси, організували незаконну схему перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. Отримані 300-500 євро з одного пасажира учасники угруповання ділили між собою.

"Унаслідок цього в результаті ненадходження коштів від продажу квитків на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» за період з 01.01.2024 по 10.12.2024 АТ «Укрзалізниця» зазнала збитків на загальну суму понад 8,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні. 

Викрили учасників оборудки на квитках у грудні 2024 року. Тоді ж прокурори їм повідомили про підозри. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до Солом’янського районного суду Києва.

Серед обвинувачених - голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський. Його дії кваліфіковано як створення та керівництво злочинною організацією та зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Інші шестеро учасників злочинної організації обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації (ч.3 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Серед них начальник резерву провідників станції "Київ-Пасажирський" та п’ять начальників поїздів. 

