СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Криворіжжя. Загинула людина, є поранені (оновлено)

Серед потерпілих – двоє неповнолітніх. 

Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Криворіжжя. Загинула людина, є поранені (оновлено)
Фото: historians.in.ua

Ворог атакував Криворізький район Дніпропетровської області, унаслідок атаки поранені люди. Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі, після чого зайнялася пожежа. 

За оновленими даними станом на 15 годину, загинула одна людина – це чоловік, який був госпіталізований з тяжкими пораненнями. Кількість потерпілих зросла до семи.

Серед них – дівчинка 10 років та 17-річний юнак. Дівчинка лікуватиметься амбулаторно.

Госпіталізованими залишаються п'ятеро людей – вони в стані середньої тяжкості. 

На місці працюють усі екстрені служби, надають допомогу людям та ліквідують наслідки атаки.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies