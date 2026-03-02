Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Криворіжжя. Загинула людина, є поранені (оновлено)

Ворог атакував Криворізький район Дніпропетровської області, унаслідок атаки поранені люди. Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі, після чого зайнялася пожежа.

За оновленими даними станом на 15 годину, загинула одна людина – це чоловік, який був госпіталізований з тяжкими пораненнями. Кількість потерпілих зросла до семи.

Серед них – дівчинка 10 років та 17-річний юнак. Дівчинка лікуватиметься амбулаторно.

Госпіталізованими залишаються п'ятеро людей – вони в стані середньої тяжкості.

На місці працюють усі екстрені служби, надають допомогу людям та ліквідують наслідки атаки.