Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі членів організації “Україна − це матір” підозрюють в організації схеми для ухилянтів

Керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, зазначають правоохоронці.

В Одесі членів організації “Україна − це матір” підозрюють в організації схеми для ухилянтів
В Одесі викрили нову схему ухилення від мобілізації

В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом громадської організації “Україна – це матір” та створеного при ній добровольчого формування продавала чоловікам “захист” від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

Керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, домовившись, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи.

Схема передбачала систему “тарифів”. За 1000 доларів особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3000 доларів надавався “VIP-пакет” без чергувань. Також у переліку послуг було “зняття з розшуку” через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та “вирішення питань” у разі затримання.

Усіх учасників додавали до Telegram-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів. Щомісячна “абонплата” становила 3000 грн. За відмову платити погрожували мобілізацією.

Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО “УЦМ” уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів США за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами.

Щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб.

Проведено 64 обшуки. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за ст. 114-1, 362, 369-2 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, зловживання впливом). Суд обрав запобіжний захід − тримання під вартою без права застави.

Окремо проведено обшуки в ТЦК та СП Одеської області. Триває перевірка посадових осіб.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies