Генштаб ЗСУ: 114 боїв зафіксували на фронті

Станом на 22:00 1 березня на фронті відбулися 114 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали двох авіаударів, скинули шість авіабомб, здійснили 111 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема, 18 – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного. На Куп’янському ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки. На Лиманському українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного. На Слов’янському противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському наступальних дій ворога не було. На Костянтинівському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки. На Покровському ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідували 50 окупантів та 16 поранили, знищили одну артилерійську систему, дев’ять антен зв’язку, чотири одиниці автомобільного транспорту, 13 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління, пошкоджено три артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, один засіб РЕБ та сім укриттів ворога. Знищили/подавили 188 БпЛА різних типів. На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника. На Гуляйпільському відбулися 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса. Три боєзіткнення триває. На Оріхівському триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка. На Придніпровському наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.