68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша увійшла до ДШВ

68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша вивели зі складу Сухопутних військ Збройних сил України і передали до Десантно-штурмових військ.

Про це повідомили ДШВ у Telegram.

"На виконання рішення спільної Директиви міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил України 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша зі складу Сухопутних військ передано до Десантно-штурмових військ ЗСУ. 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша – це потужне бойове з’єднання з чималим і гідним бойовим шляхом, загартоване в боях російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що особовий склад єгерської бригади – “росомахи” неодноразово демонстрували високий рівень професіоналізму, стійкості, героїзму та ініціативи, досягаючи вагомих успіхів і результатів на гарячих ділянках фронту.

"Бригада має значний бойовий потенціал, заслужений авторитет та бойову репутацію. Ми щиро раді прийняти 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша до нашої бойової десантної родини. Твердо переконані, що її бойовий досвід, сила духу та професіоналізм органічно посилять Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", - зазначили в ДШВ.