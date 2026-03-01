"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша увійшла до ДШВ

Бригада має значний бойовий потенціал, заслужений авторитет та бойову репутацію.

68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша увійшла до ДШВ
68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша (архів)
Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша вивели зі складу Сухопутних військ Збройних сил України і передали до Десантно-штурмових військ.

Про це повідомили ДШВ у Telegram

"На виконання рішення спільної Директиви міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил України 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша зі складу Сухопутних військ передано до Десантно-штурмових військ ЗСУ. 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша – це потужне бойове з’єднання з чималим і гідним бойовим шляхом, загартоване в боях російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що особовий склад єгерської бригади – “росомахи” неодноразово демонстрували високий рівень професіоналізму, стійкості, героїзму та ініціативи, досягаючи вагомих успіхів і результатів на гарячих ділянках фронту.

"Бригада має значний бойовий потенціал, заслужений авторитет та бойову репутацію. Ми щиро раді прийняти 68 окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша до нашої бойової десантної родини. Твердо переконані, що її бойовий досвід, сила духу та професіоналізм органічно посилять Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", - зазначили в ДШВ.

  • 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша - добровольче з'єднання Сухопутних військ, створене 6 березня 2022 року (відома як "Росомахи"). Бригада брала участь у боях на Вугледарському, Куп’янсько-Лиманському та Покровському напрямках. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies