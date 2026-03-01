Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
​Унаслідок ракетного удару Росії по Харкову пошкоджено будівлю університету мистецтв імені Котляревського

Постраждав гуртожиток і центральний корпус. 

​Унаслідок ракетного удару Росії по Харкову пошкоджено будівлю університету мистецтв імені Котляревського
Фото: Мінкультури

1 березня Росія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

Про це повідомило Міністерство культури

"Постраждав гуртожиток закладу освіти на вулиці Мирослава Мислі, 50. Також пошкоджено центральний корпус на майдані Конституції, 11 - у будівлі пошкоджено вікна", - йдеться в повідомленні. 

Фото: Мінкультури

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського - один із провідних закладів вищої освіти України, творчий і науково-методичний центр музичної та театральної освіти Слобожанщини з понад столітньою історією. Університет є членом Європейської асоціації консерваторій, Європейської асоціації університетів та Європейської ліги університетів мистецтв.

Заклад уже зазнавав пошкоджень під час перших ворожих обстрілів Харкова навесні 2022 року. Тоді було пошкоджено дах, вибито вікна, а через тривалий вплив мінусових температур і дощів потріскали труби та батареї.

Фото: Мінкультури

  • За даними Мінкультури, через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури. У Харківській області зазнали руйнувань 349 пам’яток. 
﻿
