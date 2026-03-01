Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала безпілотниками Харків

Зафіксовані пошкодження у Салтівському та Шевченківському районах.

РФ атакувала безпілотниками Харків
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Уранці 1 березня ворог завдав ударів безпілотниками по Харкову. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження у Салтівському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, перший удар ворожого БпЛА типу "Молнія" зафіксовано на межі Київського та Шевченківського районів міста. Наразі інформації про постраждалих немає.

Згодом стало відомо про ще одне влучання бойового дрона у Салтівському районі. Приліт стався у парковій зоні. Внаслідок вибуху пошкоджено об’єкти інфраструктури, а в навколишніх житлових будинках подекуди вибиті вікна. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Також зафіксовано влучання в адмінбудівлю у Шевченківському районі. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Пізніше Терехов повідомив про ще один удар по місту – знову у Салтівському районі. Деталі наразі з’ясовуються.

У Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. На місці виникла пожежа, триває евакуація мешканців. Станом на цей момент даних про постраждалих не надходило.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

