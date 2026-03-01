Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

245 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Гіркому та Косівцевому.

Війська РФ здійснили 11 авіаударів по Малокатеринівці, Біленькому, Зірниці, Новоукраїнці, Гуляйпільському, Чарівному, Гіркому, Долинці та Цвітковому.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Впродовж минулої доби російські війська завдали 781 удар по 36 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

