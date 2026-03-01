Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Через обстріли РФ у Запорізькій області загинула людина, ще двоє – поранені

Пошкоджені будинки та інфраструктура.

Через обстріли РФ у Запорізькій області загинула людина, ще двоє – поранені
наслідки обстрілів РФ
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж минулої доби російські війська завдали 781 удар по 36 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаударів по Малокатеринівці, Біленькому, Зірниці, Новоукраїнці, Гуляйпільському, Чарівному, Гіркому, Долинці та Цвітковому. 

519 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Новомиколаївку, Новогупалівку, Червонодніпровку, Грізне, Михайлівське, Біленьке, Володимирівське, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Криничне, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя. 

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Гіркому та Косівцевому. 

245 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

