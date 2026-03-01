ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро людей

Зафіксовано пошкодження будинків, на Чугуївщині ворог атакував ферму, де постраждали тварини.

На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро людей
наслідки російських обстрілів
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Унаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області. У с. Розсохувате Куньєвської громади постраждали два 20-річні і 25-річний чоловіки; у с. Оскіл – 66-річна жінка; у с. Анискине Вільхуватської громади – 51-річний чоловік. У м. Харків сьогодні постраждали 75-річна і 69-річна жінки", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено гуртожиток, скління вікон магазину, паркан; у Богодухівському районі – електромережі та господарча споруда; у Куп’янському районі – приватні будинки, готель, будинок культури; в Ізюмському районі – приватні будинки, електромережі, школа, автомобіль; у Чугуївському районі – ферма, де постраждали тварини, автомобіль, складське приміщення.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 98 людей.

﻿
