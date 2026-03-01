На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Унаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області. У с. Розсохувате Куньєвської громади постраждали два 20-річні і 25-річний чоловіки; у с. Оскіл – 66-річна жінка; у с. Анискине Вільхуватської громади – 51-річний чоловік. У м. Харків сьогодні постраждали 75-річна і 69-річна жінки", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено гуртожиток, скління вікон магазину, паркан; у Богодухівському районі – електромережі та господарча споруда; у Куп’янському районі – приватні будинки, готель, будинок культури; в Ізюмському районі – приватні будинки, електромережі, школа, автомобіль; у Чугуївському районі – ферма, де постраждали тварини, автомобіль, складське приміщення.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 98 людей.