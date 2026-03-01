На Херсонщині через російські атаки загинула людина, ще троє зазнали поранень

Упродовж минулої доби росіяни атакували 30 населених пунктів Херсонської області та обласний центр. Загинула одна людина, троє – поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Приозерне, Садове, Придніпровське, Чорнобаївка, Крутий Яр, Комишани, Білозерка, Кізомис, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Токарівка, Микільське, Іванівка, Берислав, Новогригорівка, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Зміївка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Шляхове, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.