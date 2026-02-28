Ворог вночі вдарив по газовидобувному об’єкту “Нафтогазу” на Харківщині, повідомив вдень 28 лютого голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
“Є серйозні пошкодження обладнання, сталася розгерметизація”, – написав Корецький у Facebook.
Він додав, що колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно. Зараз там перебувають підрозділи ДСНС України та аварійні бригади. Компанія координує роботу з усіма службами.
- Минулого тижня пресслужба “Нафтогазу” повідомила, що торік Росія 229 разів атакувала обʼєкти “Нафтогазу”, а від початку війни – більше 400.