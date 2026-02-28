Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вночі вдарив по газовидобувному об’єкту “Нафтогазу” на Харківщині, є серйозні пошкодження

Сталася розгерметизація.

Ворог вночі вдарив по газовидобувному об’єкту “Нафтогазу” на Харківщині, є серйозні пошкодження
Ворог вдарив по об’єкту “Нафтогазу” на Харківщині
Фото: Facebook / Сергій Корецький

Ворог вночі вдарив по газовидобувному об’єкту “Нафтогазу” на Харківщині, повідомив вдень 28 лютого голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. 

“Є серйозні пошкодження обладнання, сталася розгерметизація”, – написав Корецький у Facebook

Він додав, що колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно. Зараз там перебувають підрозділи ДСНС України та аварійні бригади. Компанія координує роботу з усіма службами.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies