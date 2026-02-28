​Впав відсоток жирів в маслі
Роками застосовували насильство: у Дніпрі викрили системне катування вихованців дитячого будинку сімейного типу

Дітей залишали без їжі, змушували ходити по камінню до крові, спати на дерев’яній лавці без постелі. 

Роками застосовували насильство: у Дніпрі викрили системне катування вихованців дитячого будинку сімейного типу
Фото: скріншот з відео

У Дніпрі викрили системне катування шістьох вихованців віком від 3 до 10 років у дитячому будинку сімейного типу. Щодо дітей роками застосовували фізичне та психологічне насильство.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, батьки-вихователі роками застосовували фізичне та психологічне насильство: побиття, приниження, ізоляцію, примус до важкої праці. Дітей залишали без їжі, змушували ходити по камінню до крові, спати на дерев’яній лавці без постелі. За "непослух" – голили наголо.

Про ситуацію стало відомо після того, як найстарший вихованець, вступивши до навчального закладу, наважився розповісти правду.

Як повідомляє Кравченко, дітей допитано із застосуванням методики "зеленої кімнати", щоб уникнути повторної травматизації. Вони перебувають у безпечних умовах, а дитячий будинок сімейного типу розформовано.

Ювенальні прокурори повідомили двом батькам-вихователям про підозру у катуванні, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України). Суд вже обрав запобіжні заходи.

Окрему правову оцінку отримає діяльність посадових осіб служб у справах дітей, які під час перевірок не виявляли порушень.

"Насильство над дитиною не буває "вихованням", і воно не залишиться без реагування", – наголосив Генпрокурор.

З початку року 122 особам повідомлено про підозру у справах щодо дітей, серед них 74 працівники соціальних служб, реабілітаційних центрів та закладів освіти. Понад 250 дітей вилучено з небезпечного середовища.

