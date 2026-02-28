Сили ППО знешкодили 96 зі 105 ворожих безпілотників

Уночі 28 лютого РФ атакувала Україну 105 ударними безпілотниками. Сили ППО ЗСУ знешкодили 96 ворожих дронів. Повітряна атака триває.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 28 лютого (з 18:00 27 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – рф, а також 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, та ТОТ Донецька, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 60 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.