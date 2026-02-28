Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знешкодили 96 зі 105 ворожих безпілотників

Зафіксовані влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Сили ППО знешкодили 96 зі 105 ворожих безпілотників
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 28 лютого РФ атакувала Україну 105 ударними безпілотниками. Сили ППО ЗСУ знешкодили 96 ворожих дронів. Повітряна атака триває.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 28 лютого (з 18:00 27 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – рф, а також 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, та ТОТ Донецька, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 60 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies