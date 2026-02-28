Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала місто Дніпро: поранено людину, пошкоджені багатоповерхівки

Ворог 10 разів атакував Дніпропетровщину.

РФ атакувала місто Дніпро: поранено людину, пошкоджені багатоповерхівки
наслідки ударів по Дніпру
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі 28 лютого російські окупанти 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак поранено людину. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Поранень дістала одна людина. Ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками", – зазначає він. 

У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок. 

На Синельниківщині росіяни атакували Межівську та Васильківську громади. Зачепило лінію електропередач.

﻿
