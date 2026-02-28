РФ атакувала місто Дніпро: поранено людину, пошкоджені багатоповерхівки

Уночі 28 лютого російські окупанти 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок атак поранено людину.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Поранень дістала одна людина. Ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками", – зазначає він.

У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок.

На Синельниківщині росіяни атакували Межівську та Васильківську громади. Зачепило лінію електропередач.