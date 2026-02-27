В Офісі Генпрокурора повідомили про 30 підозр в колабораціонізмі лише за 5 днів

Упродовж 23–27 лютого 2026 року повідомлено про підозру 30 особам за фактами державної зради, сприянні державі-агресору та колабораційної діяльності.
Йдеться про різні форми роботи на користь ворога. Від передачі розвідувальної інформації та сприяння підривній діяльності до участі в окупаційних адміністраціях і незаконних «органах влади» на тимчасово окупованих територіях.
Найбільша кількість підозр стосується колабораційної діяльності на Луганщині. Підозрювані добровільно займали посади в окупаційних адміністраціях, незаконних «правоохоронних» структурах, брали участь у діяльності псевдоорганів управління, здійснювали інформаційну підтримку держави-агресора та сприяли легітимізації окупаційного режиму.
Інші провадження пов’язані із державною зрадою у формі шпигунства та передачі даних про Сили оборони. Зокрема, задокументовано випадки збору і передачі відомостей про розміщення військової техніки та особового складу, створення і підтримку агентурних контактів, а також пошук виконавців завдань представників рф.
Як йдеться в повідомлені, встановлено факти передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням рф на тимчасово окупованій території, а також участі у незаконних «виборчих процесах» окупаційної влади.
Окремі кримінальні провадження вже завершилися вироками.
- На Херсонщині засуджено уродженця Миколаєва до 11 років позбавлення волі за колабораційну діяльність та поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію рф проти України. Також скеровано до суду стосовно псевдополіцейського з Мелітополя, який під час тимчасової окупації Херсонщини жорстоко знущався над цивільним у лікарні; обвинуваченому інкриміновано жорстоке поводження з населенням групою осіб.
- На Луганщині депутата міської ради засуджено до 12 років позбавлення волі за інформаційну діяльність на користь держави-агресора та її окупаційної адміністрації.
- СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів. Серед них співак, працівниця суду та рецидивіст. Вони підтримували збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів.