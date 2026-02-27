В Офісі Генпрокурора повідомили про 30 підозр в колабораціонізмі лише за 5 днів

Упродовж 23–27 лютого 2026 року повідомлено про підозру 30 особам за фактами державної зради, сприянні державі-агресору та колабораційної діяльності.

Йдеться про різні форми роботи на користь ворога. Від передачі розвідувальної інформації та сприяння підривній діяльності до участі в окупаційних адміністраціях і незаконних «органах влади» на тимчасово окупованих територіях.

Найбільша кількість підозр стосується колабораційної діяльності на Луганщині. Підозрювані добровільно займали посади в окупаційних адміністраціях, незаконних «правоохоронних» структурах, брали участь у діяльності псевдоорганів управління, здійснювали інформаційну підтримку держави-агресора та сприяли легітимізації окупаційного режиму.

Інші провадження пов’язані із державною зрадою у формі шпигунства та передачі даних про Сили оборони. Зокрема, задокументовано випадки збору і передачі відомостей про розміщення військової техніки та особового складу, створення і підтримку агентурних контактів, а також пошук виконавців завдань представників рф.

Як йдеться в повідомлені, встановлено факти передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням рф на тимчасово окупованій території, а також участі у незаконних «виборчих процесах» окупаційної влади.

Окремі кримінальні провадження вже завершилися вироками.

На Херсонщині засуджено уродженця Миколаєва до 11 років позбавлення волі за колабораційну діяльність та поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію рф проти України. Також скеровано до суду стосовно псевдополіцейського з Мелітополя, який під час тимчасової окупації Херсонщини жорстоко знущався над цивільним у лікарні; обвинуваченому інкриміновано жорстоке поводження з населенням групою осіб.

На Луганщині депутата міської ради засуджено до 12 років позбавлення волі за інформаційну діяльність на користь держави-агресора та її окупаційної адміністрації.