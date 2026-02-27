​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

В Офісі Генпрокурора повідомили про 30 підозр в колабораціонізмі лише за 5 днів

Найбільше фактів колабораціонізму зафіксовано на Луганщині.

В Офісі Генпрокурора повідомили про 30 підозр в колабораціонізмі лише за 5 днів
Фото: Офіс Генпрокурора

Упродовж 23–27 лютого 2026 року повідомлено про підозру 30 особам за фактами державної зради, сприянні державі-агресору та колабораційної діяльності. 

Йдеться про різні форми роботи на користь ворога. Від передачі розвідувальної інформації та сприяння підривній діяльності до участі в окупаційних адміністраціях і незаконних «органах влади» на тимчасово окупованих територіях.

Найбільша кількість підозр стосується колабораційної діяльності на Луганщині. Підозрювані добровільно займали посади в окупаційних адміністраціях, незаконних «правоохоронних» структурах, брали участь у діяльності псевдоорганів управління, здійснювали інформаційну підтримку держави-агресора та сприяли легітимізації окупаційного режиму.

Інші провадження пов’язані із державною зрадою у формі шпигунства та передачі даних про Сили оборони. Зокрема, задокументовано випадки збору і передачі відомостей про розміщення військової техніки та особового складу, створення і підтримку агентурних контактів, а також пошук виконавців завдань представників рф.

Як йдеться в повідомлені, встановлено факти передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням рф на тимчасово окупованій території, а також участі у незаконних «виборчих процесах» окупаційної влади.

Окремі кримінальні провадження вже завершилися вироками.

  • На Херсонщині засуджено уродженця Миколаєва до 11 років позбавлення волі за колабораційну діяльність та поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію рф проти України. Також скеровано до суду стосовно псевдополіцейського з Мелітополя, який під час тимчасової окупації Херсонщини жорстоко знущався над цивільним у лікарні; обвинуваченому інкриміновано жорстоке поводження з населенням групою осіб.
  • На Луганщині депутата міської ради засуджено до 12 років позбавлення волі за інформаційну діяльність на користь держави-агресора та її окупаційної адміністрації.
  • СБУ викрила ще 8 прокремлівських агітаторів. Серед них співак, працівниця суду та рецидивіст. Вони підтримували збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies