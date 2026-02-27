Укргідрометцентр: на вихідних в Україні без опадів, температура місцями підніметься до 13° тепла

28 лютого в Україні опадів не очікується, в більшості регіонів плюсова температура.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вночі та вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди туман. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6 морозу, в Карпатах та східних областях 7-12 морозу; вдень 0-5 тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла", - йдеться в повідомленні.
На Київщині та в Києві також без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла; у Києві вночі 3-5 морозу, вдень 2-4 тепла.
Тим часом, з 28 лютого до 2 березня, у зв’язку з відлигою, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
- Укргідрометцентр у тестовому режимі запускає мобільний застосунок “цеПогода”. Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ.