СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на фронті відбулося 57 боєзіткнень, ворог продожує спроби просунутися вглиб території України

На окремих ділянках фронту росіяни проводять штурмові дії.

Генштаб: на фронті відбулося 57 боєзіткнень, ворог продожує спроби просунутися вглиб території України
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. 

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби кількість атак агресора уже становить 57. 

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Малушине, Бачівськ, Товстодубове, Іскрисківщина, Діброва, Кучерівка, Яструбщина, Кисла Дубина, Баранівка, Волфине, Рогізне, Безсалівка, Бунячине. Також ворог обстріляв Хрінівку, що на Чернігівщині. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 11 з яких – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються. 

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов в атаку у напрямку Новоплатонівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лимана та Дробишевого. 

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака триває. 

На Краматорському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Плещіївки. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки та Попового Яру. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне. Одне боєзіткнення іще триває. 

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Злагоди та Тернового. Райони Гаврилівки, Великомихайлівки та Левадного зазнали авіаударів. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського. Ворог завдав авіаударів у районах Барвінівки, Копаней, Любицького, Лугівського та Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень тривають. 

На Оріхівському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів у районах населених пунктів Блакитне, Преображенка, Комишуваха та Веселянка. 

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. 

Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies