Генштаб: на фронті відбулося 57 боєзіткнень, ворог продожує спроби просунутися вглиб території України

Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби кількість атак агресора уже становить 57.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Малушине, Бачівськ, Товстодубове, Іскрисківщина, Діброва, Кучерівка, Яструбщина, Кисла Дубина, Баранівка, Волфине, Рогізне, Безсалівка, Бунячине. Також ворог обстріляв Хрінівку, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 11 з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов в атаку у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лимана та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Плещіївки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки та Попового Яру.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне. Одне боєзіткнення іще триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Злагоди та Тернового. Райони Гаврилівки, Великомихайлівки та Левадного зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського. Ворог завдав авіаударів у районах Барвінівки, Копаней, Любицького, Лугівського та Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів у районах населених пунктів Блакитне, Преображенка, Комишуваха та Веселянка.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.

Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.