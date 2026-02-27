У ніч на 27 лютого Сили оборони уразили нафтобазу ворога та інші логістичні об’єкти ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Зазначається, що у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора.

Там зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників", – наголосили у Генштабі.