Генштаб підтвердив ураження нафтобази ворога та інших логістичних об’єктів

Ураження відбулися на тимчасово окупованих територіях. 

Генштаб підтвердив ураження нафтобази ворога та інших логістичних об’єктів
Ураження об'єктів ворога на ТОТ
Фото: Генштаб

У ніч на 27 лютого Сили оборони уразили нафтобазу ворога та інші логістичні об’єкти ворога. 

Про це повідомив Генштаб.

Зазначається, що у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора. 

Там зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників", – наголосили у Генштабі. 

