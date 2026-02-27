Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд визнав винним військових, дії яких призвели до вибуху боєприпасу і поранення дітей на ярмарку у Чернігові

Один з них отримав 5 років позбавлення волі, інший – 6 років.

Суд визнав винним військових, дії яких призвели до вибуху боєприпасу і поранення дітей на ярмарку у Чернігові
Фото: fainemisto.tv

Деснянський районний суд Чернігова визнав винними двох військовослужбовців, дії яких призвели до вибуху боєприпасу під час міського ярмарку у вересні 2022 року.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Суд призначив одному з них 5 років позбавлення волі, іншому – 6 років. Обох засудили за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що під час ярмарку військові демонстрували цивільним зразки зброї та боєприпасів. Один із них виклав на демонстраційний стіл реактивну протитанкову гранату, яка не перебувала на обліку та не пройшла належної перевірки. Він не забезпечив контролю за небезпечним предметом.

Згодом інший військовослужбовець, грубо порушуючи правила безпеки, перевів гранату в бойове положення та передав її малолітній дитині, дозволивши натиснути на спусковий механізм. Пролунав постріл.

Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро людей, четверо з них – малолітні діти. Одна дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Інші потерпілі, серед яких діти та дорослий, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Процесуальне керівництво здійснювала Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies