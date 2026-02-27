На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Оператор одного з ТЦК за хабар незаконно зняв з розшуку 15 військовозобов'язаних

Він вносив необхідні зміни у систему «Оберіг».

​Оператор одного з ТЦК за хабар незаконно зняв з розшуку 15 військовозобов'язаних
оголошення підозри працівнику ТЦК
Фото: Офіс Генпрокурора

Військовослужбовцю одного з районних ТЦК повідомили про підозру у незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисник безпідставно зняв з розшуку 15 військовозобов'язаних осіб.

Оператор відділення обліку мобілізаційної роботи вносив неправдиві дані до реєстру «Оберіг». Він відображав у системі інформацію про нібито складання адміністративних протоколів щодо осіб, які перебували у розшуку за ухилення від мобілізації.

На підставі цих сфальсифікованих даних військовозобов'язаних знімали з розшуку,  це дозволяло їм уникнути призову. Підозрюваному інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі, вчинену повторно. Наразі до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу.

﻿
