Військовослужбовцю одного з районних ТЦК повідомили про підозру у незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисник безпідставно зняв з розшуку 15 військовозобов'язаних осіб.

Оператор відділення обліку мобілізаційної роботи вносив неправдиві дані до реєстру «Оберіг». Він відображав у системі інформацію про нібито складання адміністративних протоколів щодо осіб, які перебували у розшуку за ухилення від мобілізації.

На підставі цих сфальсифікованих даних військовозобов'язаних знімали з розшуку, це дозволяло їм уникнути призову. Підозрюваному інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі, вчинену повторно. Наразі до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу.