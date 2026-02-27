ВАКС відправив на два місяці під варту начальника управління СБУ в Житомирській області

Він також може внести заставу в розмірі 7 млн грн.

ВАКС обрав запобіжний захід очільнику управління СБУ в Житомирській області.

Як повідомила пресслужба суду, посадовця відправили під варту на 60 діб — до 25 квітня включно.

Суд також визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 6 988 800 грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку обов’язків, зокрема:

не залишати межі Житомирської області без дозволу;

здати закордонні паспорти;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

носити електронний браслет.