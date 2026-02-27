ВАКС відправив на два місяці під варту начальника управління СБУ в Житомирській області

ВАКС обрав запобіжний захід очільнику управління СБУ в Житомирській області.
Як повідомила пресслужба суду, посадовця відправили під варту на 60 діб — до 25 квітня включно.
Суд також визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 6 988 800 грн.
У разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку обов’язків, зокрема:
- не залишати межі Житомирської області без дозволу;
- здати закордонні паспорти;
- утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;
- носити електронний браслет.
- Очільник СБУ Житомирщини – фігурант схеми привласнення державних коштів під час будівництва фортифікацій.
- Його і командувача логістики Командування Повітряних сил затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону.
- Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу близько 13 млн гривень.
- У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.
- У Повітряних силах повідомили, що призначили службову перевірку.