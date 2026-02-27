СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ВАКС відправив на два місяці під варту начальника управління СБУ в Житомирській області

Він також може внести заставу в розмірі 7 млн грн.

ВАКС відправив на два місяці під варту начальника управління СБУ в Житомирській області
ВАКС
Фото: Зоряна Стельмах

ВАКС обрав запобіжний захід очільнику управління СБУ в Житомирській області. 

Як повідомила пресслужба суду, посадовця відправили під варту на 60 діб — до 25 квітня включно. 

Суд також визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 6 988 800 грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку обов’язків, зокрема:

  • не залишати межі Житомирської області без дозволу;
  • здати закордонні паспорти;
  • утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;
  • носити електронний браслет.
  • Очільник СБУ Житомирщини – фігурант схеми привласнення державних коштів під час будівництва фортифікацій.
  • Його і командувача логістики Командування Повітряних сил затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону. 
  • Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу близько 13 млн гривень.
  • У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі.
  • У Повітряних силах повідомили, що призначили службову перевірку.
