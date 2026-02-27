Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти пошкодили ліцей та адмінбудівлю на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Криворіжжя дронами і з артилерії.

Окупанти пошкодили ліцей та адмінбудівлю на Дніпропетровщині
наслідки російських обстрілів
Фото: Олександр Ганжа

Упродовж дня, 27 лютого, російські окупанти атакували понад 30 разів три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожим ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівки і приватні будинки, підприємство, ліцей, адмінбудівля, авто. 

Атакували росіяни і Грушівську громаду Криворізького району та Покровську – Синельниківського.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies