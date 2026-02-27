Окупанти пошкодили ліцей та адмінбудівлю на Дніпропетровщині

Упродовж дня, 27 лютого, російські окупанти атакували понад 30 разів три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ворожим ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівки і приватні будинки, підприємство, ліцей, адмінбудівля, авто.
Атакували росіяни і Грушівську громаду Криворізького району та Покровську – Синельниківського.
- У Костянтинівці Донецької області російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах, застосувавши фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним гуманітарним правом.