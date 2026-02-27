Окупанти пошкодили ліцей та адмінбудівлю на Дніпропетровщині

Атакували росіяни і Грушівську громаду Криворізького району та Покровську – Синельниківського.

На Нікопольщині під ворожим ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівки і приватні будинки, підприємство, ліцей, адмінбудівля, авто.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж дня, 27 лютого, російські окупанти атакували понад 30 разів три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Росіяни атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Криворіжжя дронами і з артилерії.

