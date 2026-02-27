На Донеччині розширили зону “довгої” комендантської години

У 14 громадах Донеччини відсьогодні комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00.

У Донецькій області з 27 лютого розширено територію дії "довгої" комендантської години у населених пунктах 14 громад регіону.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Згідно з розпорядженням, комендантська година тепер триватиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах наступних громад: Сіверська, Соледарська, Торецька, Званівська, Андріївська, Лиманська, Костянтинівська, Іллінівська, Дружківська, Покровська, Гродівська, Удачненська, Мирноградська та Шахівська.

Окрім того, триваліша комендантська година запроваджена в окремих населених пунктах:

Святогірська ТГ: Святогірськ, Сидорове, Тетянівка, Пришиб, Богородичне, Маяки

Миколаївська ТГ: Миколаївка, Малинівка, Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка, Першомар’ївка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка, Стародубівка, Пискунівка, Райгородок, Донецьке

Добропільська ТГ: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка, Степи, Рубіжне, Святогорівка

На решті території області комендантська година залишатиметься у звичайному режимі – з 21:00 до 05:00.

Вадим Філашкін закликав усіх мешканців області суворо дотримуватися встановлених правил комендантської години для власної безпеки.