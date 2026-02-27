Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1465-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах Костянтинівки Донецької області, застосувавши фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Це зафіксували пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" ДПСУ, які випадково зняли на відео наслідки атаки та опублікували запис у відкритому доступі.

На відео видно, що росіяни вели обстріл саме по житловому кварталу, де все ще залишаються мирні мешканці міста.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 лютого відбулося 120 бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 33 рази, на Покровському - 23 атаки.

27 лютого росіяни атакували аграрне підприємство у Шосткинському районі Сумщини.

У Ямпільській громаді загинули дві працівниці агропідприємства, їх дістали з-під завалів.

Ще одна жінка отримала важкі поранення. Її забрали до лікарні.

У Ворожбянській громаді Сумського району російські окупанти близько 18:20 атакували дроном цивільне авто.

Унаслідок удару двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний отримав поранення.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили ще одну схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на проведення аварійно-відновлювальних робіт Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів.

Встановлено, що до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн. За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману різницю розподілили між усіма учасниками схеми.

Шахраї розсилають фішингові листи від імені НЕК "Укренерго" з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень". Адресатам пропонують завантажити файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.

Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить "Укренерго". При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача", – ідеться у повідомленні.

Адресатам листів пропонують завантажити "графік відключень", за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

В компанії наголошують, що "Укренерго" ніколи не розсилає графіки відключень в особисті повідомлення. Компанія також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.

Тримаймося!