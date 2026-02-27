Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Правоохоронці повідомили, що викрили розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС

До схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили, що викрили схему розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС.

Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили ще одну схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на проведення аварійно-відновлювальних робіт Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів", – зазначено там. 

Фото: Нацполіція
Встановили, що до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн. За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману різницю розподілили між усіма учасниками схеми.

Підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30% вища за ринкову.Таким чином, протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

Фото: Нацполіція
"Ініційовані Службою безпеки спеціалізовані експертні дослідження підтвердили завдання збитків державному підприємству на вищезазначену суму", – розповіли в СБУ. 

Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах ділків вилучили  комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки.

Також знайшли понад 19 млн грн готівки.

Фото: Нацполіція
Фото: СБУ
Наразі шістьом фігурантам, серед них троє організаторів схеми, двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Ділкам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

