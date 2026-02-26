Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На Дніпропетровщині викрили шахрайські кол-центри на понад 1500 робочих місць

шахрайський кол-центр у Дніпрі, ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили шахрайські кол-центри на понад 1500 робочих місць.

Про це у телеграмі написав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він розповів, що вчора, 25 лютого на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. 

"Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад понад 1500 робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску", – зазначив генпрокурор. 

Шахраї діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ. Обіцяючи "гарантований та швидкий заробіток", вони переконували людей вкладати кошти. Для введення в оману в окремих випадках використовувалися підставні платформи, де потерпілим демонстрували фейкове зростання їхніх "інвестицій" та віртуальні прибутки.

Натомість усі отримані кошти одразу перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів. Жертвами схем стали громадяни України, Європи та Азії. Кравченко пише про те, що є сотні потерпілих.

Під час слідчих дій вилучили 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідство триває. Встановлюють усіх причетних, зокрема організаторів та учасників схеми.

Кравченко зазначив, що значна частина незаконних кол-центрів працює на міжнародну аудиторію. З липня 2025 року проведено майже 800 обшуків по всій території держави, з них 150 − у межах міжнародного співробітництва за участю іноземних партнерів. У результаті вилучили понад 25 тисяч одиниць техніки.

﻿
