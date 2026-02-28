144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський про ядерну зброю: залюбки, але пропозицій не надходило

Вкид росіян про отримання Україною ядерної бомби від Британії чи Франції не має під собою жодного підґрунтя.

Зеленський про ядерну зброю: залюбки, але пропозицій не надходило
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News прокоментував звинувачення Росії в тому, що Велика Британія та Франція нібито прагнуть передати нашій державі ядерну зброю під виглядом того, що Київ отримав її власними розробками.

Глава держави жартівливо відповів, що він би із задоволенням прийняв ядерну зброю від партнерів, але, на жаль, таких пропозицій Україні не надходило.

В урядах Британії та Франції фейк росіян про бомбу назвали спробою відволікти увагу від "огидних дій Кремля в Україні". Цілком очікувано, що такий вкид з'явився саме до роковин початку російського повномасштабного вторгнення.

Росія не вперше намагається влаштувати істерику щодо ядерної зброї в Україні. Упродовж років війни однією з улюблених тем пропагандистів була розробка нашими силами "брудної бомби".  

﻿
