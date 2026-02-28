Зеленський про ядерну зброю: залюбки, але пропозицій не надходило

Вкид росіян про отримання Україною ядерної бомби від Британії чи Франції не має під собою жодного підґрунтя.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News прокоментував звинувачення Росії в тому, що Велика Британія та Франція нібито прагнуть передати нашій державі ядерну зброю під виглядом того, що Київ отримав її власними розробками.

Глава держави жартівливо відповів, що він би із задоволенням прийняв ядерну зброю від партнерів, але, на жаль, таких пропозицій Україні не надходило.

В урядах Британії та Франції фейк росіян про бомбу назвали спробою відволікти увагу від "огидних дій Кремля в Україні". Цілком очікувано, що такий вкид з'явився саме до роковин початку російського повномасштабного вторгнення.

Росія не вперше намагається влаштувати істерику щодо ядерної зброї в Україні. Упродовж років війни однією з улюблених тем пропагандистів була розробка нашими силами "брудної бомби".