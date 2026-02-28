144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Політика

Влада Гани звернулась до Росії через вербування своїх громадян на війну проти України

55 ганців загинули, воюючи на боці Росії.

Влада Гани звернулась до Росії через вербування своїх громадян на війну проти України
Ілюстративне фото
Фото: МЗС

Гана наполягає на переговорах з Росією, щоб запобігти вербуванню її громадян воювати проти України. 

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву Міністра закордонних справ Самуеля Окудзето Аблакви.

Як повідомив очільник Ганського МЗС, відповіді від Росії не було.За даними видання, 55 ганців загинули на передовій з початку війни у 2022 році, воюючи на боці Росії. 

Аблаква нещодавно відвідав Україну, де зустрівся з Володимиром Зеленським та домовився про звільнення двох ганців, захоплених у полон. За словами очільника МЗС, їх завербували приватні агенти, які обіцяли їм роботу, але зрештою вивели їх воювати проти України.

Ганська влада заявляє, що треба тісно взаємодіяти з Росією через занепокоєння щодо вербування африканців. 

Ганці у війні проти України

За даними української розвідки, на боці Росії воюють понад 1780 африканців з 36 країн. З них 272 – ганці, 55 з яких загинули, а двоє були захоплені в полон. За словами Аблаква, обіцяні їм зарплати коливаються від 30 000 до 40 000 доларів на рік.

