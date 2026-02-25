Президент Зеленський обговорив із главою МЗС Гани посилення двосторонньої співпраці

Росія завербувала до лав ЗС РФ 272 громадян Гани та близько 1700 громадян інших африканських держав.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою обговорив посилення двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Дякую вам за ваш візит. У мене був конструктивний діалог із вашим Президентом, передайте йому мої вітання. Дякую за підтримку", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський окремо відзначив послідовну підтримку з боку Гани позицій України на майданчиках Організації Об'єднаних Націй.

"Вчора в нас була дуже важлива резолюція, і для нас було дуже важливо отримати не менше підтримки – навіть на політичному рівні, – але не менше, ніж це було в минулі роки. Тому що це завжди боротьба не лише за нашу незалежність, свободу – це дуже важливо. Але також – боротьба за вплив на інші країни, на світ і намагання не втратити фокус з України", – наголосив Президент.

Міністр закордонних справ Гани зазначив, що його країна продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Наша позиція не змінилася. Ми залишаємося відданими статуту ООН. Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності країн. Ми не маємо толерувати жодних спроб підірвати статут ООН і посягнути на суверенні держави"», – акцентував Самуель Окудзето Аблаква.

Під час зустрічі обговорили розвиток двосторонньої співпраці та галузі, в яких потенційно можна поглибити партнерство між країнами. Йшлося про співробітництво у сфері оборони та агропромисловому комплексі, а також розширення освітніх програм для навчання студентів Гани в українських ЗВО.

Володимир Зеленський і Самуель Окудзето Аблаква говорили й про важливість активної протидії російському рекрутингу громадян Гани й інших країн Африки для участі в агресивній війні проти України. На боці Росії воюють 272 громадянина Гани та близько 1700 громадян інших африканських держав.

Під час зустрічі також ішлося про пріоритети ганського головування в Африканському Союзі в наступному році.