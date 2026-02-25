СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Канада спрямує додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Загальний обсяг підтримки від Канади становить 44,6 млн євро.

Канада спрямує додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 12,4 млн євро. 

Про це повідомляє Міненергетики.

Внесок спрямують на закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

"Дякую Уряду Канади за послідовну підтримку української енергетики. У період постійних атак на об’єкти генерації та мережі така допомога дозволяє нам оперативно відновлювати інфраструктуру та готуватися до наступних опалювальних сезонів", – зазначив Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль.

  • Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет підтримки для України та суттєве розширення санкційного тиску на Росію. Країна спрямує додаткові 20 мільйонів доларів до Фонду підтримки енергетики нашої держави. 
  • Країна також надасть наші державі військову допомогу. Йдеться про 449 броньованих автомобілів. Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд доларів США на іншу військову допомогу.
﻿
