Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 12,4 млн євро.

Про це повідомляє Міненергетики.

Внесок спрямують на закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

"Дякую Уряду Канади за послідовну підтримку української енергетики. У період постійних атак на об’єкти генерації та мережі така допомога дозволяє нам оперативно відновлювати інфраструктуру та готуватися до наступних опалювальних сезонів", – зазначив Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль.