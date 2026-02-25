СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

Канцлер Німеччини закликав лідера Китаю вплинути на Росію для припинення війни

Сі Цзіньпін натомість на зустрічі утримався від прямого засудження дій Росії.

Канцлер Німеччини закликав лідера Китаю вплинути на Росію для припинення війни
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Пекіна закликав китайське керівництво використати свій вплив на Москву, щоб зупинити повномасштабну агресію РФ проти України.

Про це він заявив після переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Лі Цяном, передає видання n-tv.

Мерц підкреслив, що сигнали з Китаю сприймаються у Кремлі дуже серйозно.

«Це стосується як слів, так і вчинків. Я хочу висловити вдячність за почуту сьогодні відданість Китаю справі миру в регіоні», — зазначив канцлер ФРН

Сі Цзіньпін хоча й виступив за дипломатичне врегулювання, знову утримався від прямого засудження дій Росії. Китайський лідер наголосив на необхідності «враховувати законні інтереси всіх сторін», що в Пекіні традиційно використовують як дипломатичну обгортку для виправдань російської агресії.

  • Китай, як відомо, залишається ключовим політичним та економічним союзником Росії попри заклики західних лідерів сприяти відновленню територіальної цілісності України.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies