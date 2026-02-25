Канцлер Німеччини закликав лідера Китаю вплинути на Росію для припинення війни

Сі Цзіньпін натомість на зустрічі утримався від прямого засудження дій Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Пекіна закликав китайське керівництво використати свій вплив на Москву, щоб зупинити повномасштабну агресію РФ проти України.

Про це він заявив після переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Лі Цяном, передає видання n-tv.

Мерц підкреслив, що сигнали з Китаю сприймаються у Кремлі дуже серйозно.

«Це стосується як слів, так і вчинків. Я хочу висловити вдячність за почуту сьогодні відданість Китаю справі миру в регіоні», — зазначив канцлер ФРН

Сі Цзіньпін хоча й виступив за дипломатичне врегулювання, знову утримався від прямого засудження дій Росії. Китайський лідер наголосив на необхідності «враховувати законні інтереси всіх сторін», що в Пекіні традиційно використовують як дипломатичну обгортку для виправдань російської агресії.